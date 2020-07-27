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«الأمن العام»: لم يتم رصد حملات حج وهمية.. طوق أمني محكم على المشاعر المقدسة

«الأمن العام»: لم يتم رصد حملات حج وهمية.. طوق أمني محكم على المشاعر المقدسة
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تواصل – واس:

أكد مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي، رئيس اللجنة الأمنية بالحج، عن جاهزية القوات المشاركة التي تواجدت من تاريخ 15 / 11 في منطقة مكة المكرمة بتوجيه من سمو وزير الداخلية لعمل كل الترتيبات بما يضمن سلامة الحجاج، ومتابعة دخول المشاعر إلا من هو مصرح له بالحج، مشيراً إلى أنه لن يسمح لأي شخص بالدخول إلى المشاعر المقدسة بدون تصريح وذلك للحفاظ على سلامة الحجاج ومن يريد أن يدخل المشاعر.

جاء ذلك أثناء تفقد الحربي اليوم القوات المشاركة في الحرم المكي وعدد من النقاط الأمنية في المشاعر المقدسة.

وأبان مدير الأمن العام أنه لم يتم رصد أي حملة وهمية بفضل المتابعة الأمنية والطوق الأمني المحكم، لضمان عدم وصول أي حاج غير نظامي إلى المشاعر، مشيراً إلى أن هذا الحج استثنائي في كل مراحله للحفاظ على الحجاج صحياً من هذا الوباء والمحافظة على سلامة كل من يعمل لخدمة الحجاج من جهات عسكرية ومدنية وخدمية تقوم بخدمة ضيوف الرحمن.

وأوضح أن المملكة لديها الجاهزية التامة والخبرة الكافية التي تمكنها من إدارة أي حالة، مؤكداً أن ليس لديها أي هاجس أمني بخصوص التقلبات الجوية، والخطر الوحيد الذي نعمل عليه هذا العام هو خطر الجائحة وكيف نؤمن سلامة الحجاج لأداء الشعيرة بكل يسر وسهولة، والتأكد من سلامتهم.

وقال الفريق أول خالد بن قرار الحربي إن المملكة من أكثر الدول لديها المعرفة في إدارة الحشود وتحقيق سلامتهم، وهي إدارة الحشود في أكبر تجمع ولن يكون هناك تجمع لا حاضرا ولا مستقبلا مثل تجمع الحج، لأن الحجاج يجتمعون على هدف واحد في يوم واحد وفي ساعات محددة وملزمين بالحضور لاستكمال شعيرتهم بهذا الوقت.

وكشف مدير الأمن العام أنه تم رصد 14 حالة من جنسيات مختلفة وفرضت عليهم العقوبات وتطبيق الإجراءات المتبعة، وتحقيق الهدف على أن تكون المشاعر نظيفة قبل تطبيق الطوق الأمني، مشيداً بتعاون الأهالي في مكة المكرمة ووقفاتهم الإيجابية واستجابتهم للتعليمات.

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