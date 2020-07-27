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بالخطوات.. طريقة الاستعلام عن المخالفات المرورية عبر «أبشر»

بالخطوات.. طريقة الاستعلام عن المخالفات المرورية عبر «أبشر»
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تواصل – فريق التحرير:

أوضحت منصة أبشر بالخطوات طريقة الاستعلام عن تفاصيل المخالفات المرورية المسجلة على المستفيد أو على أحد أفراد أسرته إلكترونيًّا عبر حسابك في المنصة.

وأضافت أنه يمكن الاستعلام عن المخالفات المرورية من خلال الخطوات التالية:

١- الدخول على موقع الخدمات الإلكترونية أبشر.

٢- الدخول على خانة الاستعلامات الإلكترونية.

٣- اختيار خدمة الاستعلام عن المرور.

٤- اختيار الاستعلام عن المخالفات المرورية.

٥- كتابة رقم الهوية الوطنية ورمز المرور.

وتابعت أنه يمكن الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة عن طريق إدخال رقم اللوحة أو الرقم الخاص برخصة القيادة بدلًا من رقم الهوية الوطنية.

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