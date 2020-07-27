كم يدوم مفعول المعقم على اليدين؟

تواصل – وكالات:

يعد الحفاظ على نظافة اليدين في الوقت الذي نتعامل فيه مع وباء شديد العدوى أمراً ضرورياً لمنع خطر الإصابة، ويعتبر الصابون والماء أفضل خيار لتنظيف اليدين وتطهيرهما، ولكن في حال عدم وجوده هذا الخيار، نعتمد على مطهر اليدين لحماية أنفسنا من الفيروس.

الوقت الفعال للمعقم

بحسب الخبراء، فإن الوقت الذي يبقى فيه مفعول المعقم على اليدين لا يتجاوز الدقيقتين، لذا يُنصح بإعادة استخدام المعقم كلما تمت ملامسة أسطح ملوثة.

وتوصي مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) باستخدام معقم لليدين يحتوي على 60٪ على الأقل من الكحول وفركها لمدة 30 ثانية على راحة يديك لقتل الجراثيم الموجودة على السطح.

ما مدى فاعلية معقم اليدين؟

وفقاً لمركز السيطرة على الأمراض (CDC)، يمكن أن تكون معقمات اليدين الكحولية بديلاً للصابون والماء في حالة الطوارئ فقط، ولا ينبغي الاعتماد عليها بشكل دائم رغم أنها سريعة المفعول وتقلل بشكل كبير من عدد الجراثيم على اليدين.

ماذا يجب أن تفعل لحماية نفسك من العدوى؟



لحماية نفسك من العدوى، نظف يديك مباشرة قبل تناول طعامك أو لمس وجهك. لا يهم إذا كنت قد قمت بوضع المطهر على اليدين قبل 10 دقائق، فخلال هذه المدة القصيرة يكون مفعول المعقم قد انتهى.

ويركز خبراء الصحة على أهمية تنظيف اليدين بالماء والصابون جيداً إذا كان هذا الخيار متاحاً لأنه أكثر فاعلية من استخدام المعقم في التخلص من الجراثيم والفيروسات وقتلها، وفق ما ورد في صحيفة “تايمز أوف إنديا أونلاين”