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عالج 513 مصاباً بالفيروس.. إصابة «باهبري» بكورونا وعزله بأحد المستشفيات

عالج 513 مصاباً بالفيروس.. إصابة «باهبري» بكورونا وعزله بأحد المستشفيات
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تواصل – فريق التحرير:

نقل استشاري مكافحة العدوى الدكتور نزار باهبري، إلى أحد المستشفيات في المملكة بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وكان “باهبري” يشرف على علاج المرضى المصابين بالفيروس، وقد واجه الجائحة منذ انطلاقها قبل 5 أشهر بالتوعية الطبية، مبديًا نصائحه على مختلف الوسائل الإعلامية.

وأكد الدكتور “نزار باهبري” أنه بصحة جيدة، غير أن حرارة جسمه لم تنخفض منذ خمسة أيام، مما استدعى تنويمه ومتابعة علاجه داخل المستشفى، مشيرا إلى علاجه أكثر من 513 مصابا بكورونا دون أن تنتقل إليه العدوى، إلا أنها انتقلت إليه في النهاية، وفقا لصحيفة “عكاظ”.

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