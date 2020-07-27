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«الصحة»: توفير عيادات متنقلة لمرافقة الحجاج في المشاعر المقدسة

«الصحة»: توفير عيادات متنقلة لمرافقة الحجاج في المشاعر المقدسة
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تواصل- فريق التحرير:

أعلنت وزارة الصحة توفير عيادة متنقلة متكاملة لمرافقة ضيوف الرحمن في المشاعر المقدسة.

وأوضحت الصحة أن العيادة المتنقلة عبارة عن باص طبي متنقل مجهز بجميع التجهيزات الطبية اللازمة، وعيادات طبية متنقلة تتكون من خمس عيادات مجهزة بأحدث التجهيزات الطبية، منها عيادة طبيب عام للكشف الأولي على المريض وعيادة أسنان وعيادة المختبر، وفيها يتم أخذ العينات وتحليلها وإظهار النتائج بوقت قياسي وعيادة الأشعة والصيدلية لتوفير الأدوية اللازمة للمرضى.

كما يعمل في العيادة الطبية المتنقلة فريق متكامل من ممارسين صحيين يقدمون خدماتهم الصحية والوقائية والعلاجية لخدمة ضيوف الرحمن، حيث سترافق العيادات المتنقلة الحجاج في رحلة الحج إبتداءً من مشعر منى ومروراً بمشعر عرفات ومشعر مزدلفة ووصولاً للحرم المكي الشريف ومن ثم العودة لمشعر منى مرة أخرى.

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