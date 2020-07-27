وزير الخارجية: المملكة ومصر يد واحدة.. وندعم إعلان القاهرة بشأن ليبيا

تواصل- فريق التحرير:

أكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، أن المملكة تدعم إعلان القاهرة بشأن ليبيا وضرورة إبقائها بعيدة عن التدخلات الخارجية.

وقال الأمير فيصل بن فرحان في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره المصري سامح شكري أن المملكة تؤكد على أهمية حل الوضع الليبي من خلال المشاورات السلمية.

وأضاف: “أجريت محادثات هامة مع وزير الخارجية المصري ولدينا رؤية متوافقة حول القضايا العربية”، مؤكداً أن المملكة ومصر يد واحدة.