الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

«فيسبوك» تختبر إلغاء زر «أعجبني» من صفحات المشاهير

«فيسبوك» تختبر إلغاء زر «أعجبني» من صفحات المشاهير
0

تواصل- وكالات:

رصد متخصصون في متابعة مواقع الإنترنت قيام شبكة التواصل الاجتماعي فيس بوك باختبار تصميم جديد لصفحات بعض المشاهير والشركات التي يمكن الوصول إليها من خلال تطبيق فيس بوك للأجهزة المحمولة.

وتستهدف الفكرة الجديدة إلغاء زر “أعجبني” وعدد الإعجابات من صفحات المشاهير والشركات بهدف التركيز بصورة أكبر على أعداد متابعي الصفحة وليس على أنماط التفاعل معها.

وبحسب موقع تك كرانش المتخصص في موضوعات التكنولوجيا فإن التصميم الجديد يستهدف  تسهيل رؤية مستخدمي موقع فيس بوك لأرقام الدخول إلى الصفحات بشكل أكثر دقة.

ويشير عداد المتابعة إلى عدد الأشخاص الذين تظهر المشاركات المنشورة على الصفحة على صفحاتهم الشخصية، في حين يمكن أن يقوم أي مستخدم بنقر زر أعجبني دون أن يعود إلى متابعة هذه الصفحة مرة أخرى.

مواد ذات صلة

ميزة جديدة تتيح إقفال فيسبوك مسنجر بـ«بصمة الوجه».. طريقة التفعيل بالخطوات

ميزة جديدة تتيح إقفال فيسبوك مسنجر بـ«بصمة الوجه».. طريقة التفعيل بالخطوات

فيديو صادم.. عراقي يأكل من القمامة يفجر ثورة ضد إيران على مواقع التواصل

فيديو صادم.. عراقي يأكل من القمامة يفجر ثورة ضد إيران على مواقع التواصل

حذرت من الإعلانات المشبوهة.. «التقاعد»: ليس لدينا نشاطات استثمارية للمتقاعدين

حذرت من الإعلانات المشبوهة.. «التقاعد»: ليس لدينا نشاطات استثمارية للمتقاعدين

تحديث جديد من «فيسبوك» لمواجهة «شائعات كورونا»

تحديث جديد من «فيسبوك» لمواجهة «شائعات كورونا»

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>