ما الإجراءات اللازم اتباعها حال فقدان رخصة قيادة المركبة؟.. المرور يوضح

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أوضحت المديرية العامة للمرور الإجراءات المتبعة حال فقدان رخصة قيادة المركبة.

وذكرت إدارة المرور في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، أنه يلزم الإبلاغ والإقرار عن كيفية فقدان الرخصة، وسداد الرسوم والمخالفات، ثم مراجعة مكتب المرور بمدرسة القيادة والتقدم بالطلب.

وكانت المرور قد أوضحت أن الأوراق المطلوبة لاستخراج رخصة قيادة هي: