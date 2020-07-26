«الشيخ الشبيلي» يوضح حكم الاشتراك في ثمن الأضحية (فيديو)

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أوضح الشيخ يوسف بن عبدالله الشبيلي عضو هيئة التدريس وأستاذ الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء، حكم الاشتراك في ثمن الأضحية.

وقال الشيخ الشبيلي، خلال برنامج ” يستفتونك ” إذا كان الشخص سيضحي عن نفسه وعن أهل بيته فمشروع له ألا يشاركه أحد في الأضحية إذا كان قادر على ذلك، فإن لم يكن غير قادر على ذلك فيسقط عنه.

وأضاف الشيخ السبيلي، “أما إذا كان سيشترك شخص مع أخواته عن والدهم أو والدتهم فهذا يجوز”.