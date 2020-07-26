الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

«الشيخ الشبيلي» يوضح حكم الاشتراك في ثمن الأضحية (فيديو)

«الشيخ الشبيلي» يوضح حكم الاشتراك في ثمن الأضحية (فيديو)
0

تواصل – فريق التحرير:

أوضح الشيخ يوسف بن عبدالله الشبيلي عضو هيئة التدريس وأستاذ الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء، حكم الاشتراك في ثمن الأضحية.

وقال الشيخ الشبيلي، خلال برنامج ” يستفتونك ” إذا كان الشخص سيضحي عن نفسه وعن أهل بيته فمشروع له ألا يشاركه أحد في الأضحية إذا كان قادر على ذلك، فإن لم يكن غير قادر على ذلك فيسقط عنه.

وأضاف الشيخ السبيلي، “أما إذا كان سيشترك شخص مع أخواته عن والدهم أو والدتهم فهذا يجوز”.

مواد ذات صلة

«الخثلان» عن فضل «الأضحية»: ثوابها عظيم وأجرها جزيل (فيديو)

«الخثلان» عن فضل «الأضحية»: ثوابها عظيم وأجرها جزيل (فيديو)

لمن أراد أن يُضحي.. «الخثلان» يوضح حكم الأخذ من الشعر والأظافر في العشر الأوائل من ذي الحجة

لمن أراد أن يُضحي.. «الخثلان» يوضح حكم الأخذ من الشعر والأظافر في العشر الأوائل من ذي الحجة

هل يجوز الاستدانة لـ«شراء الأضحية»؟.. الشيخ «الخثلان» يجيب

هل يجوز الاستدانة لـ«شراء الأضحية»؟.. الشيخ «الخثلان» يجيب

لتجنب الوقوع ضحية للغش.. احذر هذه الأساليب عند شراء «الأغنام»

لتجنب الوقوع ضحية للغش.. احذر هذه الأساليب عند شراء «الأغنام»

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة