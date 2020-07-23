بـ «زي رجل أمن».. شخص يمتطي ناقة ويتجول في شوارع مكة (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

وثق مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، مساء أمس الخميس، قيام رجل يرتدي زي الأمن بامتطاء ناقة والتجول بها في شوارع مكة المكرمة.

وظهر الرجل وهو يتجول بالناقة بين السيارات في مشهد أثار حالة من الدهشة والتعجب بين قائدي المركبات، حيث تجول الرجل بالناقة في شوارع أحياء الجميزة وحي العزيزية بمكة.

وتباينت ردود الأفعال على المقطع ومن المتوقع أن تصدر الجهات الأمنية بيانا تكشف خلاله ملابسات وتفاصيل الواقعة.