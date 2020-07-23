الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

«سامسونج» تقدم الهاتف الذكي Galaxy M01s الجديد

«سامسونج» تقدم الهاتف الذكي Galaxy M01s الجديد
0

تواصل – وكالات:

أطلقت شركة سامسونج هاتفها الذكي Galaxy M01s الجديد ضمن الفئة الاقتصادية.

وأوضحت الشركة الكورية الجنوبية أن الهاتف الجديد يأتي بشاشة قياس 6.2 بوصة، وبدقة وضوح +HD.

ويشتمل الهاتف على كاميرا أمامية للسيلفي بدقة 8 ميجابيكسل، وكاميرا خلفية مزدوجة، بعدسة رئيسية بدقة 13 ميجابيكسل، وأخرى بدقة 2 ميجابيكسل، ومستشعر لبصمة الإصبع في الجهة الخلفية من الجهاز.

وينبض داخل الهاتف معالج ميدياتيك Helio P22، مع ذاكرة وصول عشوائي سعة 3 جيجابايت وذاكرة داخلية سعة 32 جيجابايت، يمكن توسعتها عن طريق بطاقة microSD.

ويدعم الهاتف الجديد نظام التشغيل أندرويد 9.0 Pie، ويعتمد على بطارية سعة 4000 مللي أمبير ساعة.

 

هاتف Galaxy M01s الجديد (تويتر)

مواد ذات صلة

«سامسونج» تبدأ بتطوير شبكة 6G بسرعة 1 تيرابايت

«سامسونج» تبدأ بتطوير شبكة 6G بسرعة 1 تيرابايت

بالصور.. «سامسونج» تطرح «شاحن لاسلكي» يُعقّم الجوال

بالصور.. «سامسونج» تطرح «شاحن لاسلكي» يُعقّم الجوال

تعرف على أفضل الهواتف الذكيّة في الأسواق لهذا الصيف

تعرف على أفضل الهواتف الذكيّة في الأسواق لهذا الصيف

صورة مسربة تكشف شكل «جالاكسي نوت 20»

صورة مسربة تكشف شكل «جالاكسي نوت 20»

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة