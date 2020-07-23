«سامسونج» تقدم الهاتف الذكي Galaxy M01s الجديد

تواصل – وكالات:

أطلقت شركة سامسونج هاتفها الذكي Galaxy M01s الجديد ضمن الفئة الاقتصادية.

وأوضحت الشركة الكورية الجنوبية أن الهاتف الجديد يأتي بشاشة قياس 6.2 بوصة، وبدقة وضوح +HD.

ويشتمل الهاتف على كاميرا أمامية للسيلفي بدقة 8 ميجابيكسل، وكاميرا خلفية مزدوجة، بعدسة رئيسية بدقة 13 ميجابيكسل، وأخرى بدقة 2 ميجابيكسل، ومستشعر لبصمة الإصبع في الجهة الخلفية من الجهاز.

وينبض داخل الهاتف معالج ميدياتيك Helio P22، مع ذاكرة وصول عشوائي سعة 3 جيجابايت وذاكرة داخلية سعة 32 جيجابايت، يمكن توسعتها عن طريق بطاقة microSD.

ويدعم الهاتف الجديد نظام التشغيل أندرويد 9.0 Pie، ويعتمد على بطارية سعة 4000 مللي أمبير ساعة.