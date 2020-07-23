أسامة خياط: نعيش خير أيام الدنيا وأجل مواسم العمر.. فاغتنموها (فيديو)

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تحدث الشيخ الدكتور أسامة بن عبدالله بن عبدالغني خياط، إمام وخطيب المسجد الحرام، عن فضل الأيام العشر من شهر ذي الحجة.

وقال “لقد أظلكم زمان شريف هو من غرر الأيام، يجدد للمؤمنين العهد بالطاعة ويصلون فيه البر بالبر، ويتبعون الحسنة بالحسنة، ويعقبون الإحسان بالإحسان”.

وأضاف الشيخ خياط “هي الأيام العشر المباركة المعظمة من شهر ذي الحجة، التي هي خير أيام الدنيا وأجل مواسم العمر، كما جاء في الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري في صحيحه وأبو داود في سننه واللفظ له عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: “قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام)، يعني أيام العشر، قالوا (يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله)، قال (ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء).

وتابع الشيخ أسامة خياط بقوله “كل ذلك يدل على سمو مكانة هذه الأيام وعظم فضلها وجليل موقعها وأن الأبواب الموصلة إلى رضوان الله فيها كثيرة، وأن منافذ الرحمة الربانية منها وفيرة فمن فاته نوع حظي بآخر ومن عجز عن عمل فلن يعجز عن الجميع، وفي هذا يا عباد الله باعث قوي للمؤمن يحمله على اغتنام هذه الفضيلة واغتنام هذه الفرصة”.