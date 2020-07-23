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عمره 9 أشهر فقط.. استئصال ورم من «حنجرة رضيع» بالدمام

عمره 9 أشهر فقط.. استئصال ورم من «حنجرة رضيع» بالدمام
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تواصل – فريق التحرير:

تمكن أطباء في مستشفى الولادة والأطفال بالدمام من استئصال ورم في مجرى التنفس العلوي لرضيع يبلغ من العمر تسعة أشهر كان يعاني من اختناقات شديدة متكررة.

وأُدخل الرضيع المستشفى وهو يعاني من اختناقات وصعوبة في التنفس، مما استدعى إدخاله العناية المركزة، حيث أجريت له عملية منظار للحنجرة بيّنت وجود ورم بالحنجرة مع انسداد شديد لمجرى التنفس، وصعوبة في تركيب أنبوب التنفس الصناعي، حيث إنه من النادر حدوث هذا الورم في مجرى التنفس.

وأوضحت إدارة المستشفى أن العملية أجريت بالمنظار لوضع الرضيع في قسم العناية المشددة، ومن ثم يغادر المستشفى بعد استقرار حالته الصحية وتماثله للشفاء.

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