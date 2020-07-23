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قيدوه ووثقوا فعلتهم.. ضبط عصابة احتجزت مقيماً وطلبوا أموالاً لإخلاء سبيله

قيدوه ووثقوا فعلتهم.. ضبط عصابة احتجزت مقيماً وطلبوا أموالاً لإخلاء سبيله
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تواصل – فريق التحرير:

ضبطت شرطة منطقة مكة المكرمة، اليوم الخميس، 7 وافدين، بعد احتجازهم مقيما، وطلبهم مبلغ مالي لإخلاء سبيله.

وأوضح الرائد محمد الغامدي، المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، أن الأجهزة الأمنية بشرطة المنطقة تمكنت من القبض على 7 أشخاص، من الجنسية البنجلاديشية، تتراوح أعمارهم بين العقدين الخامس والسادس، احتجزوا مقيماً من جنسيتهم.

وتابع الغامدي أن المتهمين قيدوه ووثقوا فعلتهم بتصويره، إثر خلافات مالية سابقة بينهم، وطلبوا من شقيقه مبلغاً مالياً لإخلاء سبيله، حيث جرى إيقافهم جميعا واتخاذ الإجراءات النظامية كافة، لإحالتهم إلى النيابة العامة.

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