جامعة حفر الباطن تعلن نتائج القبول المبدئي في برامج الدراسات العليا

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أعلنت عمادة الدراسات العليا بجامعة حفر الباطن نتائج القبول المبدئي في برامج الدراسات العليا للعام الجامعي 1442هـ، حيث بلغ عدد المتقدمين لبرامج الماجستير 1124 متقدمًا ومتقدمة، ولبرامج الدبلوم العالي 194 متقدمًا ومتقدمة.

وتضمنت برامج الدراسات العليا للماجستير ( التمريض الباطني الجراحي، إدارة الخدمات الصحية والمستشفيات، التربية في الطفولة المبكرة، التربية في التوجيه والإرشاد التربوي، المناهج وطرق التدريس، القيادةالتربوية “حفر الباطن، الخفجي”، إدارة الأعمال التنفيذي “حفر الباطن، الخفجي”)، واشتملت برامج الدبلوم العالي على (الإرشاد الأسري، الموارد البشرية، المحاماة “حفر الباطن، الخفجي”).

ودعت العمادة المرشحين والمرشحات إلى الدخول عبر بوابة القبول الإلكترونية على الرابط التالي (هنا)

وللإطلاع على نتائج قبولهم، واستكمال إجراءات القبول المشتملة على تسديد رسوم الفصل الدراسي الأول في موعد أقصاه يوم الخميس الموافق 16/ 12/ 1441هـ، وتعبئة نموذج القبول وإرساله إلى البريد الإلكتروني:dgsbillings@uhb.edu.sa، مع إرفاق الإيصال في بوابة القبول.