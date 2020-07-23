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«السفارة في الأردن»: السماح بعودة المواطنين إلى المملكة عبر المنافذ البرية دون تصريح مسبق

«السفارة في الأردن»: السماح بعودة المواطنين إلى المملكة عبر المنافذ البرية دون تصريح مسبق
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت سفارة خادم الحرمين الشريفين بالأردن، اليوم الخميس، عنصدور الأمر السامي الكريم بالسماح بدخول جميع المواطنين السعوديين ومرافقيهم الراغبين في العودة إلى المملكة عبر المنافذ البرية.

جاء ذلك في تغريدة لسفارة المملكة في الأردن عبر موقع “تويتر”، أوضحت فيه قرار السماح بدخول المواطنين ومرافقيهممباشرةً بدون تصريح مسبق، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية المعمول بها في المملكة.

تجدر الإشارة إلى أن سفارات المملكة في البحرين والكويت والإمارات كانت قد أعلنت نفس القرار لدخول المواطنين ومرافقيهم عن طريق المنافذ البرية المشتركة بين المملكة وتلك الدولمع تطبيق الإجراءات الاحترازية المعمول بها في المملكة.

 

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