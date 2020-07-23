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طريقة التقدم بطلب لتعديل دعم المنشآت المتأثرة من «كورونا»

طريقة التقدم بطلب لتعديل دعم المنشآت المتأثرة من «كورونا»
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تواصل- فريق التحرير:

أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أنه يمكن للمنشأة التقدم بطلب “تعديل طلبات دعم المنشآت المتأثرة بتداعيات أزمة فيروس كورونا.

وأضافت “التأمينات” في ردها على استفسار أحد المغردين على موقع “تويتر” بشأن كيفية تعديل طلب الحصول على دعم المنشآت المتضررة من جائحة “كورونا” لترد المؤسسة أنه يتم التقديم عبر الرابط التالي: (أضغط هنا).

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أصدر أمراً  باستثناء العاملين في منشآت القطاع الخاص المتأثرة من تداعيات كورونا من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، بحيث يحق لصاحب العمل بدلاً من إنهاء عقد العامل أن يتقدم للتأمينات الاجتماعية بطلب صرف تعويض شهري للعاملين لديه بنسبة 60 % من الأجر المسجل في التأمينات الاجتماعية لمدة ثلاثة أشهر، بحد أقصى 9 آلاف ريال شهرياً، وبقيمة إجمالية تصل إلى 9 مليارات ريال.

 

 

 

 

 

 

 

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