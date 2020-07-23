الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

«التعليم»: التحاق أكثر من 243 ألف مستفيد في مبادرة «استدامة»

«التعليم»: التحاق أكثر من 243 ألف مستفيد في مبادرة «استدامة»
0

تواصل – فريق التحرير

أعلنتوزارة التعليم عن التحاق 243,772 مستفيداً من الجنسين في مبادرة التعلّم مدى الحياة (استدامة) عن طريق مراكز الأحياء المتعلّمة، والمنتشرة في جميع إدارات التعليم بالمناطق والمحافظات، من أجل تهيئة وتأهيل المستفيدين والمستفيدات لسوق العمل، و تمكين الكبار الذين تتراوح أعمارهم من 15-60 سنة، ويحملون مؤهل الثانوية فأقل من النهوض بمستواهم الثقافي، والاجتماعي، والصحي، والاقتصادي.

وأوضحت الوزارة أنها تهدف من خلال هذا البرنامج لبناء مجتمع متعلّم قادر على مواكبة ومواجهة التحديّات، ونشر ثقافة العمل التطوّعي بين أفراد المجتمع، وتفعيل دور المشاركة المجتمعية، وتمكين المرأة ، ودعم فكرة التعلّم من أجل العمل والتعايش مع الآخرين، والتعامل مع المتغيرات الاجتماعية، حيث يشتمل على عدّة برامج مهنية، وبرامج مهارات حياتية، وبرامج تعليمية، وبرامج توعوية، تنفّذ داخل 305 مراكز حي متعلّم ، منها 126 للبنين، و179 للبنات، التحق بها 243,772 مستفيداً ومستفيدة، منهم 104,974 في برامج المهارات المهنية، و43,555 في برامج المهارات الحياتية، إضافةً إلى 55,707 في البرامج التعليمة، و39,536 في البرامج التوعوية، كما بلغ مجموع البرامج التدريبية المقدمة 10,528 برنامجاً.
يُذكر أنّ وزارة التعليم تعمل من خلال مراكز الأحياء المتعلّمة على تقديم أسلوب مبتكر لتجاوز محو الأمية الأبجدية إلى جميع سبل الحياة الضرورية، ويستهدف أحياء ذات كثافة سكانية عالية، ودخل اقتصادي منخفض ويهتم بمحو أمية الملتحقين به أبجدياً وحضارياً مع إكسابهم مهارات علمية لتسهم في تأهيلهم لسوق العمل، وترفع مستوى وعيهم بمشكلاتهم، واحتياجاتهم للتفاعل مع متطلبات الحياة.
الصورة

مواد ذات صلة

«النقل الخارجي والداخلي» يُمهِّد لعودة المدارس.. و6 آليات لسد العجز بالمواد الدراسية

«النقل الخارجي والداخلي» يُمهِّد لعودة المدارس.. و6 آليات لسد العجز بالمواد الدراسية

يضم 11 عنصرًا متنوعًا.. «التعليم»: تخصيص تطبيق «الروضة الافتراضية» لمرحلة رياض الأطفال

يضم 11 عنصرًا متنوعًا.. «التعليم»: تخصيص تطبيق «الروضة الافتراضية» لمرحلة رياض الأطفال

«التعليم» تتجه لزيادة حصص مواد دراسية للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة

«التعليم» تتجه لزيادة حصص مواد دراسية للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة

توجيه عاجل من وزير التعليم بشأن استئناف الصيانة وإصلاح وتشغيل المباني المدرسية

توجيه عاجل من وزير التعليم بشأن استئناف الصيانة وإصلاح وتشغيل المباني المدرسية

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>