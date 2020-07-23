«الشؤون البلدية» تطلق خدمة «التقييم الذاتي» عبر منصة «بلدي»

تواصل – فريق التحرير:

أطلقت وزارة الشؤون البلدية والقروية، خدمة التقييم الذاتي عبر منصة بلدي بثلاث مسارات للوصول إلىالبوابة، وذلك لدعم وتمكين أصحاب الأعمال المستفيدين من الخدمات البلدية.

وكانوزير الشؤون البلدية والقروية المكلف، الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، قد دشّن الخدمة أمس الأربعاء، حيث تعد المنصة أحد عناصر مشروع الوزارة الطموح لتحسين بيئة الأعمال في المنشآت التجارية بالمدن والقرى السعودية ، وذلك عبر الرفع من مستوى الاشتراطات البلدية للأنشطة التجارية ، وتعزيز امتثال المنشآت التجارية لتلك الاشتراطات ، بما يقدم بيئة تجارية أكثر ترحيباً بالمستفيد والمستثمر ، وأجمل حضوراً في المشهد الحضري ، وأخيراً أكثر أماناً وسلامة.