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عضو بالبرلمان الإيراني يكشف السبب وراء انفجار منشأة «نطنز» النووية

عضو بالبرلمان الإيراني يكشف السبب وراء انفجار منشأة «نطنز» النووية
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تواصل- وكالات:

قال عضو لجنة الأمن القومي بالبرلمان الإيراني جواد كريمي القدوسي، إن الانفجار الذي وقع في منشأة نطنز النووية في الثاني من يوليو الجاري نتج عن “خرق أمني”.

ووفقاً لـ” سكاي نيوز عربية”، استبعد القدوسي بشدة “ضرب المجمع بجسم خارجي”، في إشارة إلى استهداف المبنى الرئيسي لتخصيب اليورانيوم في إيران، بقنابل أو صواريخ، كما ذكرت بعض الروايات.

وقال القدوسي، الذي تحدث إلى موقع البرلمان الإيراني: “إذا كانت هناك ضربة من الخارج كان يجب أن نرى شظايا، لكن لم نجد على الإطلاق أي شيء من هذا القبيل”.

ولم يتحدث عضو لجنة الأمن القومي بالبرلمان الإيراني عن تفاصيل أكثر من “الخرق الأمني” أو “التسلل”، على حد تعبيره، وفقما ذكر موقع “راديو فاردا” الإيراني الذي يبث من التشيك.

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