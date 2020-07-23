توضيح مهم من المرور بشأن المدة المسموحة لسداد المخالفات قبل إيقاف الخدمات

تواصل- فريق التحرير:

أوضحت المديرية العامة للمرور الإجراءات المتبعة في حال التأخر عن سداد المخالفات المرورية.

وأكدت “المرور” في ردها على استفسار أحد المغردين على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن المادة (٧٥) من نظام المرور الفقرة (٣) تنص على أنه يجب تنبيه المخالف بأي وسيلة إذا تراكمت عليه المخالفات وبلغت قيمتها ٢٠ ألف ريال فأكثر.

وأضافت إدارة “المرور” أنه في حال مضت ستة أشهر من تاريخ الإبلاغ دون سداد المخالفات المرورية يُبلغ بوجوب السداد خلال ٣٠ يوماً، فإذا لم يسدد يحال للمحكمة المختصة للنظر بإيقاف خدماته حتى سداد المخالفات.