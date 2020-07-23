فيديو يوثق جريان الأودية على طريق «الرياض- الشرقية».. و«المسند»: أحوال نادرة في غير موسمها

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تواصل – فريق التحرير:

وثّق مواطن تجمع مياه الأمطار بكثافة على الطريق الواقع بين الرياض والمنطقة الشرقية بالقرب من هجرة جوده التابعة لمحافظة الأحساء، حيث تسببت سحب رعدية ممطرة في هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على الأحساء.

وبحسب مواطنين، فقد شهدت الأحساء والطرق المؤدية إليها رياح سطحية نشطة، أمس، ثم أعقب ذلك هطول أمطار رعدية بعدة أماكن متفرقة.

من جانبه، قال الدكتور عبدالله المسندأستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم: إنالأمطار التي هطلت علىالأحساء،أمس الأربعاء، وفي غير موسمها، حدث تكرر عام 1993 في الشهر نفسه.

وأضاف “المسند”: “هذه أحوال نادرة جداً، فقد تسقط أمطار صيفية في الشرق أو الشمال أو الوسط، وتكون معترضة ومحدودة وسريعة وبالتالي هي نادرة، وسببها توافر عوامل جوية سطحية وعلوية تضيق مساحة التغريدة لبسطها وعرضها”.

 

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