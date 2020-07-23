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استطلاع لـ«تقويم التعليم»: 62% من الطلاب يرفضون «التحصيلي» عن بُعد ويُفضلون الحضور للمقرات

استطلاع لـ«تقويم التعليم»: 62% من الطلاب يرفضون «التحصيلي» عن بُعد ويُفضلون الحضور للمقرات
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت نتائج استطلاع أجرته مؤخراً هيئة تقويم التعليم والتدريب، أن غالبية الطلاب المشاركين في الاستطلاع، عبروا عن عدم تأييدهم إجراء الاختبار التحصيلي “عن بعد”.

ووفقاً لـ”الوطن”، أبدى 62% من الطلاب المشاركين في الاستطلاع، عدم تأييدهم إجراء الاختبار التحصيلي عن بعد وتفضيلهم الاختبار الحضوري في المقرات، مقابل 14% أبدوا رغبتهم في استمرار الاختبارات عن بعد.

وعبر 8% عن موافقتهم على استمرار الاختبارات عند بعد بشرط إجراء بعض التحسينات، بينما قال 14% إنهم لم يجربوا الاختبار عن بعد، ولا يستطيعون اتخاذ قرار قبل ذلك.

جاء ذلك، خلال إجابتهم عن السؤال الذي طرحته الهيئة على موقعها الإلكتروني «بعد تطبيق الاختبار التحصيلي عن بعد لأكثر من 290 ألف طالب وطالبة، ما رأيك في تجربة الاختبار عن بعد؟.

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