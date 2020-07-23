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فتح جسر الملك فهد أمام المواطنين الراغبين في العودة للمملكة

فتح جسر الملك فهد أمام المواطنين الراغبين في العودة للمملكة
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت سفارة المملكة العربية السعودية لدى البحرين، أنه سيتم تطبيق الإجراءات الاحترازية على المواطنين السعوديين القادمين إلى البحرين عبر مطار البحرين الدولي.

وقالت السفارة، في بيان لها عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: تود السفارة في المنامة إحاطة المواطنين السعوديين القادمين إلى مملكة البحرين عبر مطار البحرين الدولي (ترانزيت)، أنه سوف يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية المعمول بها بمملكة البحرين ومن ذلك الحجر الصحي (لمدة ١٠ أيام)، ولذلك جرى التنويه، مع تمنياتنا للجميع بدوام الصحة والعافية“.

وأضافت السفارة في تغريدة أخرى عبر “تويتر”، “أنه ابتداء من اليوم، تود السفارة بالمنامة أن تعلن عن إمكانية عودة المواطنين السعوديين المتواجدين بمملكة البحرين الراغبين بالعودة إلى المملكة العربية السعودية عبر جسر الملك فهد بدون تصريح مسبق، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية المعمول بها بالمملكة”.

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