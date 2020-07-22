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بالصور..تشييع جنازة ضحايا فاجعة «شعبة الأحساء» في قبر جماعي

بالصور..تشييع جنازة ضحايا فاجعة «شعبة الأحساء» في قبر جماعي
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تواصل – فريق التحرير:

شهدت قرية الشعبة في الأحساء ، توافد جموع من المواطنين لتشييع جنازة ضحايا فاجعة الأحساء، بعد مضى نحو 7 أيام على الحادث المؤلم الذي شهد وفاة 5 أشقاء في جريمة ذات ملابسات غامضة.

وقام ذوي وأقارب الضحايا الـ5، بمواراة جثامينهم في قبر جماعي بمقبرة الشعبة الشماليّة، في الوقت الذي تحفّظ أهالي الضحايا عن الحديث عن أي تفاصيل إضافيّة.

وكانت والدة المتوفين الـ5 قد ساءت حالتها الصحيّة بسبب الواقعة، الأمر الذي استدعى مراجعتها المستشفى لمتابعة حالتها الصحيّة، في حين لا تزال التحقيقات مستمرّة لمعرفة خيوط الجريمة البشعة التي هزّت الرأي العام، الفترة الماضية، حيث شاهد الأب المكلوم علي عباس الفرج (49 عاما)، أبناءه فارقوا الحياة ما بين شنق أو نحر.

وأكد عدد من ذوي المتوفين أنه لم يتم حتى الآن معرفة التفاصيل حيال الحادثة، وهي لدى الجهات المختصة، وفي ما يخص العزاء ذكروا أنه سيكون عبر الهاتف تطبيقا للإجراءات الاحترازية التي وجهت بها الجهات المعنية، وفقاً لصحيفة «عكاظ» .

 

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