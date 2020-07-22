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سفارة المملكة بالكويت تعلن فتح المنافذ البرية لعودة المواطنين وأسرهم ومرافقيهم

سفارة المملكة بالكويت تعلن فتح المنافذ البرية لعودة المواطنين وأسرهم ومرافقيهم
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت السفارة في الكويت، مساء أمس الأربعاء، عن فتح المنافذ البرية لعودة المواطنين السعوديين إلى المملكة دون تصريح مسبق إبتداءً من اليوم.

وقالت السفارة، في بيان لها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “يسر السفارة أن تعلن عن فتح المنافذ البرية لعودة المواطنين والمواطنات السعوديين وأفراد أسرهم (زوج، زوجة، أبناء، والدين) لأرض الوطن دون تصريح مسبق ابتداءً من اليوم”.

وأشارت السفارة في الكويت إلى أن فتح المنافذ يشمل أيضا عودة المرافقين من العمالة المنزلية مع تطبيق الإجراءات الاحترازية المعمول بها.

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