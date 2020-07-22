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موجة غبار تغطي سماء الرياض.. وتحذيرات لمرضى الربو (فيديو)

موجة غبار تغطي سماء الرياض.. وتحذيرات لمرضى الربو (فيديو)
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تواصل – الرياض:

تشهد مدينة الرياض في هذه الأثناء موجة غبار أثرت في مستوى الرؤية الأفقية، وتستمر حتى صباح الغد الخميس.

ووثّق مقطع فيديو، لحظة دخول الغبار لأحياء شرق الرياض مساء اليوم الأربعاء، فيما تشير التوقعات إلى مروره بمختلف مناطق الرياض.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من استمرار الرياح النشطة والأتربة المثارة على الرياض حتى الواحدة بعد منتصف الليل – بمشيئة الله-.

وتشمل الحالة كل من “الدرعية – الدوادمي – الرين – الزلفي – السليل – العاصمة الرياض – الغاط – القويعية – المجمعة – المزاحمية – ثادق – حريملاء – شقراء – عفيف – وادي الدواسر”.

ونصح مختصون، المواطنين والمقيمين خاصة مرضى الربو أو المصابين بالأمراض الصدرية بعدم التعرض للغبار والأتربة، والبقاء في المنازل وعدم مغادرتها إلا عند الضرورة.

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