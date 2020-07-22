الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

عبر الجوال.. طريقة سهلة للتحكم في «المُكَّيف» من أي مكان (فيديو)

عبر الجوال.. طريقة سهلة للتحكم في «المُكَّيف» من أي مكان (فيديو)
0

تواصل – فريق التحرير:

نشر عبدالله السبع، الخبير والمتخصص في الشؤون التقنية، عبر حسابه في “تويتر”، مقطع فيديو شرح من خلاله طريقة التحكم في المكيف من خلال الجوال.

وقال السبع، إنه من خلال استخدام قطعة تسمى Airconet تستطيع تتحكم بأي مكيف “سبليت” من خلال جوالك ومن أي مكان بالعالم.

وأضاف عبدالله السبع أن سعر هذه القطعة لا يتجاوز الـ 219 دولار، وفائدتها الكبيرة إنه قبل الذهاب للغرفة تستطيع تشغل المكيف من أي مكان، وعندما تصل تجد المكان بارد، وأيضا تقدر قبل النوم إطفاء أي مكيف بالبيت من جوالك”.

 

 

 

مواد ذات صلة

قائمة رسائل بضغطة زر.. ميزة منتظرة قادمة لتطبيق «سناب شات» (فيديو)

قائمة رسائل بضغطة زر.. ميزة منتظرة قادمة لتطبيق «سناب شات» (فيديو)

«لتبقى»: نصائح مهمة يجب معرفتها قبل شراء «المكيف»

«لتبقى»: نصائح مهمة يجب معرفتها قبل شراء «المكيف»

اختراق «تويتر».. قرصنة حسابات سياسيين ورجال أعمال وشركات عملاقة

اختراق «تويتر».. قرصنة حسابات سياسيين ورجال أعمال وشركات عملاقة

«النقل»: «الجوال» من أعلى أسباب الحوادث المرورية في المملكة

«النقل»: «الجوال» من أعلى أسباب الحوادث المرورية في المملكة

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة