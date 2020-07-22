عبر الجوال.. طريقة سهلة للتحكم في «المُكَّيف» من أي مكان (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:
نشر عبدالله السبع، الخبير والمتخصص في الشؤون التقنية، عبر حسابه في “تويتر”، مقطع فيديو شرح من خلاله طريقة التحكم في المكيف من خلال الجوال.
وقال السبع، إنه من خلال استخدام قطعة تسمى Airconet تستطيع تتحكم بأي مكيف “سبليت” من خلال جوالك ومن أي مكان بالعالم.
وأضاف عبدالله السبع أن سعر هذه القطعة لا يتجاوز الـ 219 دولار، وفائدتها الكبيرة إنه قبل الذهاب للغرفة تستطيع تشغل المكيف من أي مكان، وعندما تصل تجد المكان بارد، وأيضا تقدر قبل النوم إطفاء أي مكيف بالبيت من جوالك”.
هذي قطعة إسمها Airconet من خلالها تقدر تتحكم بأي مكيف سبيلت من خلال جوالك ومن أي مكان بالعالم
الحلو فيها سعرها تقريبا 219 ريال وفايدتها الكبيرة إنه قبل لا تروح للغرفة تشغل المكيف من أي مكان توصل تلقى المكان بارد
وأيضا تقدر قبل لا تنام تقدر تطفي أي مكيف بالبيت من جوالكpic.twitter.com/qdyrQicAVA
— عبدالله السبع (@7Alsabe)July 22, 2020