«حساب المواطن» يكشف موعد فتح التسجيل للمستفيدين الجدد

تواصل – فريق التحرير:

جدَّد “حساب المواطن” التأكيد على أن التسجيل في البرنامج موقوف إلى أن تتم مراجعة الضوابط مستقبلًا، وذلك ردًا على عدد من الاستفسارات التي وردته على موقع “تويتر”.

وأوضح البرنامج، أن التسجيل كان متاحًا منذ انطلاقة البرنامج في ديسمبر 2017 إلى دفعة 28 من شهر مارس 2020 لمن شملهم الدعم ودرست أهليتهم ويستثنى من ذلك إضافة تابعين للمستفيدين الحاليين.

ضوابط جديدة

وكان برنامج حساب المواطن قد أقر مؤخرًا عددًا من الضوابط الجديدة التي شملت الفرد المستقل، تعليق التسجيل في البرنامج للمستفيدين الجدد إلى جانب تحديد الحد الأعلى للاستحقاق.

وتضمنت التعديلات تعليق استقبال أي طلبات جديدة للمتقدمين للحصول على الدعم من خلال برنامج حساب المواطن بعد تاريخ صرف الدعم للدورة 28 من شهر مارس لعام 2020م.

وجاء من ضمن التعديلات إلزام الأفراد المستقلين بإضافة ما يثبت استقلالية المسكن لكل فرد بلغ سِنّه ثمانية عشر عامًا أو أكثر، وذلك برفع أحد الإثباتات التالية “عقد إيجار موحد من منصة إيجار، صك ملكية السكن، مشهد إثبات سكن جامعي أو أحد المعاهد أو الكليات العسكرية” كشرط أساسي لضمان استمرارية الدعم.