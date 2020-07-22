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ولي العهد يصل منطقة الجوف
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ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
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بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

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مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
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مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

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ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

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وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
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وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
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الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

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نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

وظائف بـ «جمعية حفظ النعمة» في منطقة حائل.. الشروط ورابط التقديم

وظائف بـ «جمعية حفظ النعمة» في منطقة حائل.. الشروط ورابط التقديم
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت جمعية حفظ النعمة الخيرية بمنطقة حائل عن توفر وظائف شاغرة في عدة تخصصات على النحو التالي:

  • باحث اجتماعي (رجال )
  • محاسب رجال (رجال )

– شروط الوظائف:

  • حسن السيرة والسلوك
  • أن يكون من سكان منطقة حائل
  • أن يكون مفرغاً للعمل في الجمعية
  • أن لايقل العمر عن 20 ولا يزيد عن 35 سنة
  • أن يجتاز المقابلة الشخصية
  • الأفضلية لمن لديه خبرة في نفس المجال

– وأوضحت جمعية حفظ النعمة الخيرية بمنطقة حائل أنه يمكن الاطلاع على اتفاصيل الوظائف والتقديم عليها من خلال الرابط التالي (اضغط هنـا).

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