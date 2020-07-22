وظائف بـ «جمعية حفظ النعمة» في منطقة حائل.. الشروط ورابط التقديم

تواصل – فريق التحرير:
أعلنت جمعية حفظ النعمة الخيرية بمنطقة حائل عن توفر وظائف شاغرة في عدة تخصصات على النحو التالي:
- باحث اجتماعي (رجال )
- محاسب رجال (رجال )
– شروط الوظائف:
- حسن السيرة والسلوك
- أن يكون من سكان منطقة حائل
- أن يكون مفرغاً للعمل في الجمعية
- أن لايقل العمر عن 20 ولا يزيد عن 35 سنة
- أن يجتاز المقابلة الشخصية
- الأفضلية لمن لديه خبرة في نفس المجال
– وأوضحت جمعية حفظ النعمة الخيرية بمنطقة حائل أنه يمكن الاطلاع على اتفاصيل الوظائف والتقديم عليها من خلال الرابط التالي (اضغط هنـا).