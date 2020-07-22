وظائف بـ «جمعية حفظ النعمة» في منطقة حائل.. الشروط ورابط التقديم

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت جمعية حفظ النعمة الخيرية بمنطقة حائل عن توفر وظائف شاغرة في عدة تخصصات على النحو التالي:

باحث اجتماعي (رجال )

محاسب رجال (رجال )

– شروط الوظائف:

حسن السيرة والسلوك

أن يكون من سكان منطقة حائل

أن يكون مفرغاً للعمل في الجمعية

أن لايقل العمر عن 20 ولا يزيد عن 35 سنة

أن يجتاز المقابلة الشخصية

الأفضلية لمن لديه خبرة في نفس المجال

– وأوضحت جمعية حفظ النعمة الخيرية بمنطقة حائل أنه يمكن الاطلاع على اتفاصيل الوظائف والتقديم عليها من خلال الرابط التالي (اضغط هنـا).