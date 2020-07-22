«الغذاء والدواء»: لا دليل يُثبت خلو «سنام الإبل» من الكوليسترول.. وهذه نصيحتنا لكم

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نفت الهيئة العامة للغذاء والدواءصحة معلومة خلو زيت “سنام الإبل” من الكوليسترول، كما ورد في مقطع فيديو تم تداوله بشكل واسع، يدّعي أن زيت “سنام الإبل” من الزيوت الخالية تماماً من الكوليسترول.

وقالت الهيئة أنه لايوجد أي دليل علمي مثبت بأن زيت سنام الإبل خالي من الكوليسترول، كما نود التوضيح أن مثل هذا النوع من الدهون يعامل معاملة الدهون الحيوانية أي دهون مشبعة.

ونصحت الهيئة بالتقليل من استهلاك هذا النوع من الدهون نظراً لارتباط الاستهلاك المفرط منها بارتفاع معدلات أمراض القلب والشرايين.