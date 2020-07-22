رد فعل رائع من مواطن تجاه لص سرق إطارات سيارته الأربعة (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

عفا مواطن عن لص سرق إطارات سيارته الأربعة، داعياً له بالهداية والصلاح والمغفرة، رغم أنه قام بشراء سيارته بالدين.

ووثق المواطن سرقة إطارات سيارته في مقطع فيديو، وعلق قائلاً: “إنا لله وإنا إليه راجعون.. اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيراً منها .. الله يصلح لك ويهاديك.. الله يغفر لك لاتزيد المواجع”.

وتعجب المواطن من جرأة اللص الذي قام بسرقة الإطارات من السيارة وهي متوقفه على شارع رئيسي قائلاً : “ليت ها الجرأة في الدين ونصرة الدين.. ليتك مع المرابطين بهذه الشجاعة.. الله يصلحك”.

ووجّه رسالة إلى السارق بقوله: “أسأل الله العظيم رب العظيم العرش الكريم في هذه الأيام المباركة أن يغفر ذنبك ويهديك ويجعلك صالحا مصلحا وأن تكون آخر سرقة لك إن شاء الله وسبباً في توبتك”.