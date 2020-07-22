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5 بدائل صحية للمشروبات الغازية.. تعرف عليها

5 بدائل صحية للمشروبات الغازية.. تعرف عليها
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تواصل – وكالات:

حذرت العديد من الجهات الطبية من تناول المشروبات الغازية لما لها من آثار مدمرة لصحة الإنسان، حيث إن كل 355 ملليتراً منها يحتوي على 150سعراً حرارياً؛ أي ما يعادل عشر ملاعق من السكر، وهي كمية كبيرة جدا لا يحتاج إليها الجسم، كما أنها تتسبب في ضرر كبير لقلب الإنسان وللأسنان، وتسبب ارتفاع ضغط الدم، بالإضافة زيادة الوزن، ولذلك ينصح بتناول بدائل صحية للمشروبات الغازية.

وتتمثل البدائل في:

1- الماء
تعتبر المياه من المشروبات الصحية والبديل الآمن للمياه الغازية، حيث توفر للصحة العامة العديد من الفوائد، والمتمثلة في تنشيط الدورة الدموية، تنقية الجسم من السموم، تحقيق توازن بين أملاح الجسم، المحافظة على درجة الحرارة، التقليل من فرص الإصابة بالجفاف، تمثل أهمية كبيرة لصحة المفاصل وتحميها من الالتهابات.

2- عصير الليمون
ينْصَح العديد من الأطباء بتناول عصير الليمون قليل السكر فِي أوقات مختلفة من الْيَوْم، وَذَلِكَ لِما يحتويه من فوائد هامة للجسم، فهو بالتأكيد أفضل من المشروبات الغازية.

3- القهوة
يفضل البعض تناول المياه الغازية، نظرًا لمحتواها من الكافيين، الذي يمدهم بالطاقة اللازمة لأداء المهام اليومية، مع العلم أن هناك مشروبات صحية أخرى يمكن الاعتماد عليها للحصول على تأثير هذه المادة المنبهة، ومنها القهوة التي تتميز باحتوائها على نسبة عالية من مادة الكافيين التي تعزز القدرة على الانتباه والتركيز، فضلًا عن مضادات الأكسدة التي تكافح الشوارد الحرة بجسم الإنسان، مما يقلل من فرص الإصابة بالأمراض.

4- الشاي الأخضر
يعتبر الشاي الأخضر من المشروبات الصحية التي ينْصَح بها العديد من خبراء العلاج الطَبِيعِيّ لفقدان الوزن الزائد وإعادة تنشيط الدورة الدموية للجسم؛ وَبِالتَّالِي فهو أحد أفضل الخيارات المتاحة للتخلص من الإقبال على تناول المشروبات الغازية، وأهم مَا يميز الشاي الأخضر أن له القدرة على التقليل من الإِصَابَة بأمراض القلب والسرطانات والسُّكَّرِيّ.

5- العصائر الطبيعة
من البدائل الصحية للمياه الغازية، لأن الفواكه من الأطعمة ذات القيمة الغذائية العالية، كما تتميز بمحتواها المعتدل من السكريات الصحية، مما يجعلها من المشروبات المناسبة لمتبعي الدايت، ولكن يجب الحرص على تحضيرها في المنزل، والابتعاد علن العصائر المعلبة، لأن شأنها شأن المشروبات الغازية، قد تهدد الصحة ببعض الأضرار.

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