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«الحصيني» يوضح توقعاته بشأن «موجة الحر» في المملكة.. والحالات المطرية (فيديو)

«الحصيني» يوضح توقعاته بشأن «موجة الحر» في المملكة.. والحالات المطرية (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

قال الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، إنه تم تجاوز ثلثي فترة الحر، فيما تبقى الثلث الأخير الذي سيخف فيه الحر تدريجيًا.

وتوقع “الحصيني” في مداخلة مع قناة “العربية” أن معدلات الأمطار التي ستشهدها المناطق الجنوبية هذا العام ستكون أعلى من معدلاتها السنوية المعتادة.

استمرار الحالة المطرية

وأضاف: “يتوقع استمرار الحالة المطرية التي بدأت في أجزاء من نجران وعسير وجازان أول أمس الإثنين لمدة ٣ أسابيع، وستشمل كذلك اليمن وسلطنة عمان وأجزاء من دولة الإمارات”.

وأشار إلى أن الأمطار ستكون من متوسطة إلى غزيرة مع وجود فرصة لجريان الأودية لمدة 3 أسابيع، وخاصة في جازان وعسير والباحة وتمتد كذلك إلى مكة المكرمة، مضيفًا: “عشنا 5 موجات حارة حتى الآن وبدأنا في الموجة السادسة”.

وختم “الحصيني” بقوله: إن “الموجات تتراوح في العادة ما بين 6 إلى 9 موجات، فإذا كان عددها 6 موجات أو أقل يصبح صيفًا عاديًا وإذا كانت أكثر من 8 موجات يصبح صيفًا شديدًا”.

 

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