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الشيخ الخضير يرد على من يُزَهِّد في صيام «العشر» ويوضح فضلها (تسجيل صوتي)

الشيخ الخضير يرد على من يُزَهِّد في صيام «العشر» ويوضح فضلها (تسجيل صوتي)
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تواصل – فريق التحرير:

قال الشيخ عبدالكريم الخضير، عضو هيئة كبار العلماء، إنالصيام في هذه الأيام من أفضل الأعمال؛ لأنه ورد الحث على الأعمال الصالحة في هذه الأيام والصيام من أفضل الأعمال الصالحة.

وأضاف الشيخ الخضير، أنه ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم (من صام يوما في سبيل الله؛ باعد الله وجهه عن النار سبعين خريفاً).

وتابع الخضير: “نحن نسمع من يُزَهِّد في صيام هذه الأيام ويقول إن النبي عليه الصلاة والسلام ما صام هذه الأيام، لكن ثبت عنه أنه رخص في الأعمال الصالحة، وذكر أن الصيام من أفضل الأعمال”، موضحا أنالنبي صلى الله عليه وسلم رغب في عمرة رمضان ولم يعتمر في رمضان.

وختم الشيخ الخضير بقوله: “إن سنة النبي عليه الصلاة والسلام إما أن تتلقى من قوله وهو الذي يفيد العموم ويتعداه إلى غيره أو من فعله كما قال عليه الصلاة والسلام (صلوا كما رأيتموني أصلي)، وقوله (خذوا عني مناسككم)، وهو القدوة في أقواله وأفعاله وجميع تصرفاته، صلى الله عليه وسلم.

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