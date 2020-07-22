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«أمانة الرياض»: مخطط سكني بمساحة مليون م2 في حي الرمال

«أمانة الرياض»: مخطط سكني بمساحة مليون م2 في حي الرمال
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت أمانة منطقة الرياض، اليوم الأربعاء،  عن اعتماد أولي لمخطط سكني جديد تبلغ مساحته مليون متر مربع، في حي الرمال بالعاصمة.

كما أطلقت الأمانة مبادرة لتسوير مواقع الأعمال الإنشائية في المحاور والطرق الرئيسية والفرعية بمدينة الرياض، تستهدف تحسين المشهد الحضري، والاستفادة من أسوار المشاريع قيد الإنشاء لإضفاء قيمة جمالية تنسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأوضحت الأمانة أن عملية التسوير سيبدأ تطبيقها على المشاريع الجديدة الواقعة على المحاور الرئيسية عرض 40 مترًا فأكثر قبل إصدار رخص البناء، فيما سيتم التواصل مع أصحاب المشاريع القائمة لتحديد آلية تركيب أسوار مؤقتة.

وأفادت الأمانة أنها ستتيح طلب تراخيص الأسوار المؤقتة عبر البوابة الإلكترونية للأمانة، وسيكون بالإمكان إصدار تراخيص للإعلانات على الأسوار المؤقتة وفق الضوابط التي تحددها الجهات المختصة بالأمانة.

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