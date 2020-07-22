الزعاق: 28 يوماً تفصلنا عن «سهيل».. الحد الفاصل بين الحر اللاهب والخريف الممتع (فيديو)

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توقع د. خالد الزعاق، الباحث الفلكي وخبير الأرصاد، أن يبدأ موسم سهيل بعد 28 يوما، بمشيئة الله.

وقال الزعاق، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: إن موسم سهيل هو الحد الفاصل بين الحر اللاهب والخريف الممتع، وأوله تابع للقيظ (قويضة سهيل).

وأضاف قائلا: “منتصف شهر محرم يدخل علينا النجم الثاني من نجوم سهيل ويبرد علينا آخر الليل، وخلال هذه الأيام نبدأ نشاهد كوكب عطارد في الجهة الجنوبية الشرقية من السماء، وتتزامن رؤيتها له هذه السنة مع رؤيتنا لنجم المرزم”.

وتابع: “سيشكك البعض على أنه نجم المرزم، لكن هناك فرق بين إضاءة الكوكب وإضاءة النجم، إضاءة الكوكب عادة تكون ثابتة وإضاءة النجم عادة تكوم متلألئة”.