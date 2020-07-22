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«لهيب الشمس» يسقط مراسل الإخبارية على الهواء مباشرة (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

تعرض مراسل قناة الإخبارية في جدة عبدالله الغامدي، لحالة إغماء بسبب الإجهاد الحراري نتيجة ارتفاع درجات حرارة الطقس، صباح اليوم الأربعاء.

وعاد مراسل الإخبارية عبدالله الغامدي ليطمئن الجميع على صحته، وقال “اليوم كان الجو حار جداً ودرجات الحرارة تكاد تلامس الخمسين”.

وأضاف الغامدي: “تعرضت لحالة إجهاد حراري، ما أدى لبعض الإعياء، لكن ولله الحمد اطمئن المشاهدين الكرام عبر قناة الإخبارية بأنني بخير وصحة وعافية ولله الحمد”.

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