هل المشروبات الغازية والعصائر المحلاة معفاة من الضرائب؟.. «الزكاة والدخل» ترد

تواصل – فريق التحرير:

أوضحت “الهيئة العامة للزكاة والدخل”، أن هناك فرقًا بين “الضريبة الانتقائية”، و”ضريبة القيمة المضافة”، مؤكدةً أن الضريبتين مفروضتين على “المشروبات الغازية” و”العصائر المحلاة”.

جاء ذلك ردًا على استفسار مغرد قال فيه: “هل بيع المشروبات الغازية والعصائر المحلاة تسجل كمعفى من الضريبة في البقالة.. كون المنتج أُخذت عليه ضريبة انتقائية ومضافة من قبل المورد؟”.

وردَّ حساب “العناية بالعملاء” التابع لـ”الزكاة والدخل” على موقع “تويتر”، بقوله: “ضريبة القيمة المضافة منفصلة عن الضريبة الانتقائية”.

وأضاف الحساب: أنه “تم فرض الضريبة الانتقائية على المشروبات الغازية و المحلاة بنسبة %50 وبالتالي تضاف ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15% بعد إضافة الضريبة الانتقائية”.

الفرق بين القيمة المضافة والضريبة الانتقائية

وبحسب “الزكاة والدخل”، هناك 3 فروق جوهرية بين القيمة المضافة والضريبة الانتقائية؛ حيث إن الأولى هي ضريبة مباشرة على معظم السلع وتفرض على القيمة المضافة للعمليات التجارية.

كما أنه تُفرض تعزيزًا لموارد الدولة وحماية للاقتصاد من تأثير الأزمات، وتكون بنسبة ثابتة على جميع السلع والخدمات التي يتم تطبيقها عليها.

أما بالنسبة إلى الضريبة الانتقائية، فقالت الزكاة والدخل إنها ضريبة مباشرة على سلع معينة كالمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة والتبغ ومشتقاته.

ويأتي سبب فرضها على سلع بعينها لأنها ذات ضرر على الصحة العامة أو البيئة أو ‏على السلع الكمالية، ويتم فرضها بنسب مختلفة تتفاوت من سلعة لأخرى.