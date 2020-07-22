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ما هو الرقم الأهم في فاتورة الكهرباء؟.. شركة الكهرباء توضح

ما هو الرقم الأهم في فاتورة الكهرباء؟.. شركة الكهرباء توضح
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تواصل – واس:

دعت الشركة السعودية للكهرباء، مشتركيها إلى التركيز على كمية الاستهلاك عند قراءة بيانات فاتورة الخدمة الكهربائية، ومقارنتها بفترة الاستهلاك المدونة في الفاتورة، وذلك كي لا يحدث لبس لدى بعض المشتركين الذين قد يظنون أن الفاتورة قد صدرت لهم في فترة غيابهم عن المنزل على سبيل المثال.

وأكدت الشركة، التزامها بمعايير الشفافية والمصداقية التي تنتهجها في كل مراحل الفوترة، ليتمكن المشترك من التعرف على بيانات فاتورته الفنية والمالية بموثوقية عالية.

ولفتت إلى أهمية التركيز على ما وصفته بـ “الرقم الأهم”، في فاتورة الكهرباء الجديدة، الذي يمثل كمية الاستهلاك كونه يحدد قيمة الفاتورة عن فترة القراءة التي تمت للعداد الخاص بكل مشترك.

وأوضحت أنها راعت في تصميم فاتورة الخدمة الكهربائية إبراز البيانات والأرقام التي تهم المشترك، خاصة ما يتعلق بكمية الاستهلاك التي تُمثل الفارق بين القراءة الحالية والقراءة السابقة لعداد المشترك خلال دورة قراءة الفاتورة، التي يترتب عليها القيمة المطلوب سدادها.

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