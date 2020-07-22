كلمات وعظية بجوامع الرياض عن «فضائل عشر ذي الحجة» و«أحكام الأضحية»

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ينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الرياض، بالتعاون مع جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالصناعية القديمة، خلال أيام عشر ذي الحجة 1441هـ، مجموعة من الكلمات الوعظية، يلقيها عدد من الدعاة في عددٍ من جوامع مدينة الرياض بعد صلاة العشاء.

فبعنوان (فضائل عشر ذي الحجة)، يلقي اليوم كل من الشيخ علي بن إبراهيم العويرضي كلمة في جامع أم إبراهيم الذياب، والشيخ إبراهيم بن محمد الغنام في جامع الشيخ فهد العويضة، والشيخ علي بن عبدالله القويفل في جامع فاطمة الزهراء، والشيخ تركي بن زيد آل عسكر في جامع العقيل، والشيخ منصور بن حسن العبدالله في جامع الصغير، والشيخ ناصر بن عبدالعزيز بن جديد في جامع الفاروق.

وبنفس العنوان يلقي غداً كل من الشيخ عبدالله بن محمد الرحيمان كلمة في جامع والدة الملك فهد، والشيخ سعد بن يوسف العمار في جامع أبو بكر الصديق، وفي يوم السبت الرابع من شهر ذي الحجة الجاري يلقي الشيخ عبدالله بن محمد الرحيمان في جامع العجيبة، وفي اليوم التالي يلقي الشيخ عبدالله بن هليل الشهري الكلمة في جامع الصانع بعد صلاة المغرب، ويلقيها في جامع العبرة بعد صلاة العشاء.

و بعنوان (أحكام الهدي والأضحية)، يلقي يوم الأربعاء الثامن من الشهر الجاري كل من الشيخ علي بن إبراهيم العويرضي كلمة في جامع القاسم، والشيخ إبراهيم بن محمد الغنام في جامع العمار، والشيخ علي بن عبدالله القويفل في جامع المرشد، والشيخ تركي بن زيد آل عسكر في جامع الطرادية.

كما ينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الرياض، بالتعاون مع المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالنظيم والجنادرية، اليوم، مجموعة من الكلمات الوعظية بعنوان: (فضل عشر ذي الحجة)، يلقيها عدد من الدعاة في عددٍ من جوامع ومساجد مدينة الرياض بعد صلاتي المغربوالعشاء، وتستمر حتى الرابع من الشهر الجاري.

حيث يلقيها اليوم في حي الندوة الشيخ وليد بن راشد الدوسري في مسجد النور بعد المغرب، وفي مسجد هيا الحميداني بعد العشاء، والشيخ عبدالرحمن بن محمد الفارس في مسجد أم المؤمنين عائشة بعد المغرب، وفي مسجد البديوي بعد العشاء، والشيخ عبدالرحمن بن فهد الودعان في جامع المبيريك بعد المغرب، وفي جامع فهد البريك بعد العشاء. وفي يوم الجمعة الثالث من الشهر الحالي، يلقيها الشيخ عجب بن صنهات الشيباني بمسجد عمر بن الخطاب بعد المغرب، وفي مسجد ظافر الشهراني بعد العشاء. وفي اليوم الرابع منه يلقيها الشيخ نايف بن سيف القحطاني في مسجد التقوى بعد المغرب، وفي مسجد هيا البتال بعد العشاء بحي الندوة، ويلقيها الشيخ عبدالله بن عبدالعزيز البكري بجامع الجميح بحي النظيم بعد المغرب، وبجامع الحديثي بحي الندوة بعد العشاء، والشيخ وليد بن محمد الشويهي بجامع أبو بكر الصديق بحي الجنادرية بعد العشاء، ويختتمها الشيخ وليد بن محمد صالح في مسجد الإحسان بحي الجنادرية بعد العشاء.

وتأتي هذه الكلمات ضمن برامج ومناشط وزارة الشؤون الإسلامية التي تنفذها في مختلف مناطق المملكة، لتوعية الناس وتبصيرهم بأمور دينهم ودنياهم، وحثهم على فعل الخيرات، واغتنام هذه الأيام المباركة بالأعمال الصالحة.