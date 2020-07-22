بدء إيداع مخصصات الضمان الاجتماعي.. وهنا طريقة تحديث البيانات

تواصل – فريق التحرير:

بدأت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إيداع مخصصات الضمان الاجتماعي للفئات المستحقة اليوم الأربعاء الموافق 1 ذي الحجة.

ويشمل معاش الضمان الاجتماعي مجموعة من الفئات وهي؛ فئة الشيخوخة ، وفئة الأسرة الغير معولة مثل أسرة الغائب أو المفقود أو الأرملة مع الأيتام والمطلقة مع الأيتام وأسرة المدمن أو أسرة السجين، وفئة المرأة من غير عائل مثل المطلقة والأرملة والمهجورة والمعلقة أو زوجة الغائب أو المفقود أو فاقد الأهلية أو التي لم يسبق لها الزواج من أسرة ضمانية أو زوجة الأجنبي العاجز عن العمل ، وفئة الأيتام من متوفي الأب أو مجهولي الأب أو الأبوين، بالإضافة إلى فئة العاجز عن العمل مثل ذوي الإعاقة وذوي العجز الدائم والمؤقت.

تحديث بيانات المستفيدين

وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد بدأت حملة تستهدف مستفيدي خدمات الضمان الاجتماعي ليسارعوا إلى تحديث بياناتهم عبر البوابة الإلكترونية للوزارة ودون الحاجة لزيارة الفروع .

ويأتي ذلك في سياق سعي الوزارة الدائم لرفع مستوى جودة الخدمات المقدمة ضمن برامج الضمان الاجتماعي وتطوير آليات دعمها للمستفيدين وضمان وصول ذلك الدعم لأكبر عدد ممكن من الفئات الأكثر حاجة وتسهيل إجراءات التواصل والتعامل بين الوزارة والمستهدفين عبر قنوات جديدة وتقنيات تيسر من تدفق المخصصات المالية الموجهة لهم.

خطوات التحديث