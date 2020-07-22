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قريبًا.. غطاء تأميني «ضد الغير» على مركبات «الهلال الأحمر»

قريبًا.. غطاء تأميني «ضد الغير» على مركبات «الهلال الأحمر»
توضيحية
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تواصل – فريق التحرير:

تعتزم هيئة الهلال الأحمر السعودي التعاقد مع شركة مختصة لتوفير تأمين ضد الغير على مركباتها خلال العام الجاري.

ووفقًا لـ”الوطن”، فإن هذا القرار جاء بعد مطالبات كثيرة من منسوبي هيئة الهلال الأحمر السعودي بالتأمين على سيارات الهيئة.

وكان مجلس الشورى قد أصدر في عام 2018 قرارًا طالب فيه هيئة الهلال الأحمر بتوفير غطاء تأميني مناسب لسيارات الإسعاف بما يرفع مستوى وجودة الخدمة المقدمة ويقلل من التكاليف، وطالبها بوضع آلية للعمل المشترك عند تقديم الخدمات الإسعافية والتنسيق في هذا الشأن مع القطاع الصحي.

وتشير أرقام “الهلال الأحمر” حتى عام 2018 إلى توفر 1454 سيارة موزعة على 444 مركزًا بالمملكة.

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