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المرور يوضح رسوم تجديد استمارة النقل الخاص

المرور يوضح رسوم تجديد استمارة النقل الخاص
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تواصل – فريق التحرير:

أوضحت المديرية العامة للمرور أن رسوم تجديد استمارة النقل الخاص هي 600 ريال لمدة ثلاث سنوات.

جاء ذلك في رد من “المرور” على استفسار أحد المغردين على موقع” تويتر” حول رسوم تجديد النقل الخاص، ليؤكد “المرور” أن رسومه 600 ريال فقط، حال عدم وجود أي مخالفات.

وكانت إدارة “المرور” قد أوضحت خطوات تجديد استمارة السيارة عبر منصة أبشر وتتمثل في الآتي:

– الدخول على موقع أبشر.

– اختيار «أبشر أفراد».

-اختيار خدمات «المركبات» ثم الضغط على «خدمات»

– الضغط على «تجديد رخصة السير».

– حدد السيارة واضغط على «تجديد استمارة المركبة».

– الموافقة على الشروط والأحكام ثم الضغط على «تجديد الاستمارة».

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التعليقات (١)اضف تعليق

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    زائر

    عندي سياره..مسروقه وقد بلغت عن سرقته في 30 والم.اجده حتي هذي الساعه وريد إسقاطه من اسمي فماهي الطريقه المتبعه لاسقاطه مشكورين.

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