«أبشر» توضح شروط وطريقة إصدار سجل الأسرة للأمهات

تواصل- فريق التحرير:

أتاحت منصة أبشر، للأمهات إصدار سجل للأسرة خاص بها عبر حسابها في المنصة بشكل مباشر، وفق عدد من الشروط.

وأوضحت” أبشر” في “انفوجراف” نشرته على حسابها الرسمي بموقع ” تويتر” أنه يجب أن تكون حالة مقدمة الطلب إما متزوجة أو مطلقة أو أرملة، وأن يوجد لديها فرد أسرة واحد على الأقل، وأن تكون مسجلة في العنوان الوطني (واصل).

وأشارت إلى أنه في حال صدر سجل للأسرة مسبقاً فلن يصدر سجل جديد إلا في 3 حالات، وهي: (وجود تغيير في حالة مقدمة الطلب- تغيير في عدد أفراد الأسرة- تغيير اسم مقدمة الطلب أو اسم أحد أفراد الأسرة).

وبينت أنه يمكن للأمهات الوصول لخدمة إصدار سجل للأسرة، من خلال تسجيل الدخول في المنصة وكتابة عبارة “سجل الأسرة للأمهات” في محرك البحث للانتقال السريع.