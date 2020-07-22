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إصابة شاب بالسرطان قبيل تخرجه بشهر واحد برتبة ملازم طيار.. وتفاعل واسع على «تويتر»

إصابة شاب بالسرطان قبيل تخرجه بشهر واحد برتبة ملازم طيار.. وتفاعل واسع على «تويتر»
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تواصل – فريق التحرير:

تفاعل مغردو موقع التواصل الاجتماعي تويتر مع الشاب أحمد الغامدي الذي أُصيب بسرطان في الكبد قبيل تخرجه بشهر واحد من القوات الجوية، وبعد 4 سنوات من الدراسة بأمريكا لكي يصبح طيار عسكري.

وقال الدكتور إبراهيم الجعفري الغامدي، في تغريدة تفاعل معها الكثير عبر موقع “تويتر”: “هذا الشاب الملازم أحمد الغامدي، أمضى أربع سنوات في أمريكا لكي يصبح طيار عسكري في القوات الجوية وقبل تخرجه بشهر قدر الله عليه الإصابة بسرطان الكبد.. أبارك لابن أختي تخرجه وأسأل الله الكريم العظيم أن يشفيه ويعافيه وأن يعوضه الخير الكثير فيما أصابه وأن ينفع به وطننا الغالي”.

من جانبها، قالت الأستاذة لطيفة الغامدي والدة الشاب “أحمد”:أبارك لابني الشاب الصبور أحمد الغامدي تخرجه من القوات الجوية الضابط الطيار الطموح، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه من السرطان قادر كريم على كل شيء”.

وشهدت قصة الشاب “أحمد الغامدي” تفاعل واسع من المغردين عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، داعين الله أن يتمم شفائه ويرزقه الصحة والعافية.

 

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