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ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

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«الأرصاد» تتوقع: سماء غائمة وسحب رعدية ممطرة على مرتفعات 4 مناطق

«الأرصاد» تتوقع: سماء غائمة وسحب رعدية ممطرة على مرتفعات 4 مناطق
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تواصل- واس:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماء غائمة جزئياً يتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات (جازان، عسير ،الباحة ، نجران). وتؤثر رياح نشطة على مناطق (القصيم ، الرياض ).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية الى غربية 18 -42 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر الى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية الى شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف المتر الى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج .

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