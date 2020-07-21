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شاهد.. اصطدام شاحنة بـ «لوحة إرشادية» على الدائري الشرقي بالرياض

شاهد.. اصطدام شاحنة بـ «لوحة إرشادية» على الدائري الشرقي بالرياض
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تواصل – فريق التحرير:

وثق مقطع فيديو وقوع حادث على الطريق الدائري الشرقي باتجاه الشمال، حيث اصطدم قلاب شاحنة بإحدى اللوحات الإرشادية المعلقة على ارتفاع كبير؛ ما أدى إلى تحطيمها.

وأظهر المقطع المتداول الذي صوره أحد المواطنين من سيارته، رفع قلاب الشاحنة أثناء سيرها، ربما بسبب عطل في الهيدروليك ؛ وهو ما أدى إلى ارتطام القلاب المفتوح باللوحة الإرشادية المعلقة، ما أدى إلى إصابة السائق حيث تم معالجته بالموقع.

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التعليقات (١)اضف تعليق

  1. ١
    ABU SHADI

    عجبي
    يحمل المواطن المتوفى 25%
    واين مسؤولية الوزير ومسؤولية المسؤولين بالوزارة
    واين مسؤولية المرور الذي تبلغ بالهبوط
    نحن محترفون في التهرب من المسؤولية وتحميلها للغير
    لكن ان يصل الامر ان يحمل الخطأ المتوفى نتيجة اهمال وخطأ الغير فهذه جديدة
    نحتاج ندخل بها موسوعة جنيس