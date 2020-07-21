الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

مشروع يستهدف تحويل موظفي الإحصاء من الخدمة المدنية إلى نظام العمل

مشروع يستهدف تحويل موظفي الإحصاء من الخدمة المدنية إلى نظام العمل
0

تواصل – فريق التحرير:

تعتزم الهيئة العامة للإحصاء، التعاقد مع بيت خبرة للإعداد لتنفيذ مشروع يستهدف تحويل موظفي الهيئة من نظام الخدمة المدنية إلى نظام العمل في المملكة.

هذا ويأتي المشروع ضمن مرحلة التحول الحالية في قطاع الموارد البشرية، ولأهمية هذا القطاع وعلاقتة الوثيقة بكل موظفي الهيئة، ولما كان من ضمن مراحل التحول مرحلة تحويل موظفي الهيئة من نظام الخدمة المدنية إلى نظام العمل السعودي، وفقا لـ”الوطن”.

كما يؤكد المشروع على أهمية المحافظة على أخذ الموافقات الرسمية ومراعاة النواحي القانونية سواء قبل التحول أو أثناءه أو بعد التحول.

مواد ذات صلة

«التسوية الودية» تمنح ورثة عامل عربي 871 ألف ريال بعد الصلح مع جهة عمله

«التسوية الودية» تمنح ورثة عامل عربي 871 ألف ريال بعد الصلح مع جهة عمله

«ارتفاع نسب توظيف السعوديين» يتصدر «تويتر».. ومغردون: مستبشرون برؤية 2030

«ارتفاع نسب توظيف السعوديين» يتصدر «تويتر».. ومغردون: مستبشرون برؤية 2030

«الإحصاء»: انكماش الناتج المحلي 1% بسبب أسعار النفط وأزمة كورونا

«الإحصاء»: انكماش الناتج المحلي 1% بسبب أسعار النفط وأزمة كورونا

بعد موافقة مجلس الوزراء.. تفاصيل تعديل 6 مواد بنظام الخدمة المدنية

بعد موافقة مجلس الوزراء.. تفاصيل تعديل 6 مواد بنظام الخدمة المدنية

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة