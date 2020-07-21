الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

أمريكا تحذر مجلس الأمن من رفع حظر الأسلحة عن إيران

أمريكا تحذر مجلس الأمن من رفع حظر الأسلحة عن إيران
0

تواصل – واس:

حذرت مندوبة الولايات المتحدة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة، السفيرة كيلي كرافت، مجلس الأمن الدولي من رفع حظر الأسلحة عن إيران، مؤكدةً أن الاجتماعات حول الشرق الأوسط في الأشهر القادمة يجب أن تركز على هذا التهديد الكبير للسلام والأمن الدوليين.

وأعربت السفيرة كرافت في كلمة افتراضية قدمتها لمجلس الأمن الدولي في جلسته المنعقدة اليوم لبحث الوضع في الشرق الأوسط بما فيها القضية الفلسطينية، عن قلقها بشأن عودة فيروس (كوفيد ١٩) إلى فلسطين، مرحبةً بجهود الممثل الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف، وفريقه لإيجاد حل للصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وأشارت إلى أن الأسوأ من الوضع في غزة هو احتمال أن النظام في طهران مستعد لإطلاق المزيد من البؤس وسفك الدماء، إذا سمح هذا المجلس برفع حظر الأسلحة عن إيران.

مواد ذات صلة

انفجار جديد في إيران يستهدف منشأة للطاقة

انفجار جديد في إيران يستهدف منشأة للطاقة

إيران.. انفجار في خط أنابيب النفط بالأحواز (فيديو)

إيران.. انفجار في خط أنابيب النفط بالأحواز (فيديو)

الريال الإيراني يسجل انهياراً تاريخياً جديداً

الريال الإيراني يسجل انهياراً تاريخياً جديداً

وكالة السلامة الجوية الأوروبية تصدر تحذيراً عاجلاً للطائرات من التحليق فوق إيران

وكالة السلامة الجوية الأوروبية تصدر تحذيراً عاجلاً للطائرات من التحليق فوق إيران

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>